ВС России расширили плацдарм на берегу Оскола в Харьковской области

Плацдарм российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области расширился. Сопротивление Вооруженных сил Украины существенно ослабло, сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам эксперта, российские подразделения движутся на северо-запад. Попытки противника удержаться там уже не такие, как были полгода назад. Полковник напомнил, что тогда ВС России не могли даже подойти к реке Оскол. Но сегодня этот рубеж преодолен.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы Западной группировки 22 января освободили населенный пункт Западное. Он расположен примерно в 3 км от правого берега реки Оскол, передает ТАСС.