ВСУ потеряли за сутки на курском направлении около 400 военных

Российские войска продолжают уничтожать вторгшиеся в Курскую область формирования ВСУ. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в приграничных районах, а также в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, потери ВСУ за сутки составили более 390 военнослужащих. Уничтожено 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано шесть пунктов управления БПЛА и два украинских склада боеприпасов.

В Минобороны добавили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 54 тысяч военнослужащих. Также уничтожено 313 танков, 44 пусковые установки РСЗО и 387 артиллерийских орудий.