Москва начала внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа

Внутренняя подготовка к контакту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет в Москве. Согласованием графиков и организационных моментов российская сторона займется, когда услышит что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Рябков сравнил ситуацию в Вашингтоне при прежней администрации Байдена и новой администрации Трампа. Дипломат считает, что небольшое окно возможностей для договоренностей с новой администрацией Трампа существует.

Рябков подчеркнул: важно понимать то, как строить отношения с Вашингтоном, чтобы максимизировать возможности и минимизировать риски. Замглавы МИД подчеркнул: предстоящий период в российско-американских отношениях будет сопровождаться не просто значительным количеством вызовов. Следует готовиться к возросшему темпу перемен и высокой степени непредсказуемости и слабой прогнозируемости, передает ТАСС.