Жена Зеленского хотела тайно отдохнуть на курорте в Швейцарии, но попалась

Супругу президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали в соцсетях за отдых на элитном швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Первая леди страны остановилась в отеле Badrutt's Palace. Сутки проживания там стоят 7,5 тысячи евро в сутки (около 770 тысяч рублей).

В Санкт-Мориц Елена Зеленская прибыла на частном самолете. Из аэропорта в отель ее доставили на раритетном Rolls Royce Phantom VI, пишет Mash.

Жила Зеленская в просторном люксе площадью 120 квадратов с видом на Альпы.

Чтобы сохранить в тайне свой визит супруга президента Украины зарегистрировалась под именем Мария. Сотрудники отеля подтвердили, что такая женщина останавливалась у них, но сколько прожила на курорте, сказать не смогли.