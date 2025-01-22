Антироссийские санкции ЕС оказались под угрозой из-за позиции Венгрии

Позиция Венгрии поставила под угрозу продление антироссийских санкций Евросоюза. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан еще в декабре заявил, что примет решение о продлении санкций, действие которых истекает 31 января, после инаугурации Дональда Трампа. Теперь же он заявил, что ЕС пора отказаться от политики санкций против России, пишет агентство Bloomberg.

Переговоры представителей стран ЕС по этой теме пройдут в ближайшие дни. Как отмечает агентство, они заявляют, что у них нет "плана Б" на случай вето со стороны Венгрии. Если постпреды ЕС не смогут договориться, то вопрос будут решать министры иностранных дел на встрече в Брюсселе 27 января.

Несмотря на сложности, в ЕС обсуждают подготовку нового, 16-го пакета антироссийских мер. Отмечается, что Венгрия неоднократно блокировала связанные с украинским вопросом инициативы Брюсселя - однако в итоге уступала мнению большинства.