Валентину Талызину поздравили в Кремле

Сегодня, 22 января, прославленная актриса Валентина Талызина отмечает круглую дату. Народной артистке исполнилось 90 лет, но кто даст?! Талызина продолжает активно работать, совершенно не думая уходить на покой. Юбиляршу поздравили не только близкие, но и коллеги.

Особое поздравление именинница получила из Кремля. С юбилеем Валентину Талызину поздравил президент России Владимир Путин. Телеграмма с пожеланиями в адрес юбилярши опубликована на официальном сайте российского лидера.

"Уважаемая Валентина Илларионовна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго", - обратился к имениннице Владимир Путин.

Миллионы поклонников знают Валентину Талызину по ярким работам в кино. Их более 100. "Старики-разбойники", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром!". Голос Талызиной звучит в любимом мультфильме про Простоквашино и нескольких кинолентах.

Однако уже более 60 лет она служит в театре Моссовета. Как признается сама Талызина, это были ее университеты. Она пришла на подмостки, когда там работали Раневская, Орлова, Марецкая. Актриса сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов.