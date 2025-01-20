В Подмосковье активизировались клещи

Несмотря на то, что на улице январь, жители Истры, Дмитрова и еще нескольких городских округов Московской области массово жалуются в Сети на проснувшихся клещей. Они публикуют в Интернете видео, как кровососов снимают с собак или обнаруживают на собственной одежде после прогулки в лесу.

"Обычно, как только температура на улице опускается ниже нуля, клещи впадают в анабиоз, но в этом году январь выдался очень теплым, вот они и оживают раньше срока", - рассказал "МК" эколог Сергей Матюшин.

Он объяснил, что при небольшом минусе на улице клещи перестают активничать, но стоит им попасть в тепло, как они активизируются и могут напасть. Напомним, что главную опасность эти кровососы представляют для животных и людей тем, что являются переносчиками опасных инфекционных болезней, среди которых энцефалит, тиф и боррелиоз.

Меж тем морозов в столичном регионе можно не ждать в ближайшее время. Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что тепло в Московской области не собирается уходить даже в феврале.