Беспилотники ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

Украинские дроны в очередной раз атаковали город - спутник Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины направили на Энергодар по меньшей мере четыре беспилотника, сообщили в администрации города.

По данным администрации, возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала, передает ТАСС.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию и Украину в течение нескольких недель. По данным агентства, поездка связана с обеспокоенностью Международного агентства по атомной энергии военной активностью в районе Запорожской атомной электростанции.