Отец актрисы Екатерины Климовой отсидел в тюрьме 13 лет

Екатерина Климова стала новой гостьей программы Елены Ханги. Популярная актриса обсудила свои корни, а также призналась, что ее отец Александр Климов вскоре после того, как она появилась на свет, оказался за решеткой. Дело в том, что в 1979 году он стал участником драки в ресторане, которая окончилась смертью одного человека. Климова признали виновным в непреднамеренном убийстве.

"У папы сложная судьба. Мне было девять месяцев, когда папа попал за решетку. Непросто объяснить в двух словах. Конечно же, папа не виноват, но такой получился факт в биографии", - сообщила актриса.

Все это время мать Екатерины Климовой Светлана регулярно навещала супруга в колонии в Ангарске. Дочери она сказала, будто ее отец находится в долгой командировке. 13 лет Александр Климов отсидел в тюрьме, а когда вышел, то не мог сразу найти общий язык с дочкой, которая переживала непростой подростковый период. Однако постепенно Екатерина и Александр сумели наладить отношения. В 2010 году отец Климовой умер.