В Словакии оппозиция хочет проверить правительство Фицо

Представители либеральной партии "Свобода и солидарность" подали запрос в Генпрокуратуру, указав в нем, что разведслужбы по запросу команды Роберта Фицо проводили слежку за активистами, чтобы дискредитировать антиправительственные протесты.

Кстати, сам премьер-министр Словакии не раз опровергал все обвинения в том, что якобы его правительство злоупотребляет полномочиями, чтобы контролировать различные ведомства и институты, в частности полицию, разведслужбы и СМИ, передает "Интерфакс".

Фицо уверен, что оппозиция специально "расшатывает" ситуацию, чтобы сменить власть. Более того, он заявил, что в Словакии действует группа "иностранных экспертов", причастных к событиям в Грузии и "Майдану" на Украине, с целью свержения власти.

Ранее оппозиция Словакии предложила парламенту объявить вотум недоверия Фицо. Кабмин обвиняют в росте цен, недостатках системы здравоохранения и слабых экономических показателях республики. Кроме того, оппозиция призвала правительство "строго уважать" приверженность Братиславы к Евросоюзу и НАТО.