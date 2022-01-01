У онкобольной Голубкиной образовались пролежни, но от помощи родных она отказалась

Состояние Ларисы Голубкиной, прославившейся благодаря фильму "Гусарская баллада", стремительно ухудшается. Прибывшие к артистке врачи констатировали, что она сильно похудела на фоне онкологического заболевания и уже не встает с постели, в результате чего у нее образовались пролежни. Ситуация усугубляется тем, что Голубкина отказывается от помощи близких, передает SHOT.

84-летняя артистка пожаловалась медикам на сильные боли в голове и в теле. Лариса Голубкина даже не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. В ближайшее время будет решаться вопрос о госпитализации актрисы.

Напомним, 11 лет назад в Германии Ларисе Голубкиной поставили диагноз "макроглобулинемия Вальдестрема" — вялотекущее, медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Это болезнь системы крови, которая протекает с поражением костного мозга. В 2022 году Голубкина уже проходила курс полихимиотерапии, достигла ремиссии.