Путин подчеркнул важность поддержания стабильности государственных финансов

Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы в январе по фактической инфляции - на 9,5 процента. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3 процента - то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А инфляция, как мы хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года. То есть на 9,5 процента. Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом - пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году.

Президент назвал прошлый год успешным для российской экономики. Ненефтегазовые доходы выросли на 26 процентов. Бюджет получил на 800 миллиардов рублей больше запланированного. А дополнительные нефтегазовые доходы составили триллион 300 миллиардов. Все это позволяет сохранить объем Фонда национального благосостояния и направить часть средств на системно-значимые инвестпроекты. Президент подчеркнул важность поддержания стабильности и устойчивости государственных финансов.