Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Егор Закиров, студент 3 курса пищевого колледжа, специализируется на хлебных и кондитерских изделиях. Уже знает много тонкостей приготовления. В том числе и римской пиццы. Научил шеф-повар из московского ресторана.

Кулинарный полигон практической подготовки в московском образовательном комплексе "Запад" - это возможность стать востребованным профессионалом уже во время обучения. Для этого здесь есть все необходимое. На полигоне площадью более двух тысяч квадратных метров условия, максимально приближенные к работе поваров и кондитеров.

Слабосоленый лосось по особому рецепту с манговыми нотками, батат для сладости и икра минтая для пользы. Красивая сервировка. Новые тренды диктуют свои правила. Оборудование позволяет изучать студентам азы современного декора блюд и применять в работе.

Всего на полигоне семь инновационных учебных зон - лабораторий. Есть и учебный ресторан. Студентов учат принимать заказы и обслуживать гостей. А еще здесь отрабатывают навыки сервировки стола. Как правильно раскладывать приборы, расставлять бокалы. И красиво складывать салфетки.

"Москва - столица лучшего общепита, лучших ресторанов и кафе. Одна из лучших в мире. Это высокий бренд, который надо поддерживать. С учетом того, что у нас сегодня делается на рынке труда, важно не только увеличивать количество студентов, выпускников, что мы и делаем, но и качество образования сделать на другом уровне. чтобы ребята приходили к вам готовыми специалистами, не только смотрели в рот шэфа, но и что-то ему подсказали", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Находясь в колледже, мы видим, как сегодня сильно развивается система профессионального образования. Мы пообщались с преподавателями, которые более 20 лет работают в системе, и они говорят, насколько серьезные изменения произошли. Буквально в 90-х годах в колледжи мало кто шел. Сегодня с каждым годом колледжи все престижнее и престижнее", - добавил министр просвещения Сергей Кравцов.

Тем более, что после такого обучения, приближенного к реальным условиям, студентов готовы взять на работу ведущие рестораны столицы.