На сборные пункты приходит все больше желающих заключить контракт с Минобороны

Здесь и стар, и млад, у каждого своя история, но у всех одна цель – защищать Родину. В Едином призывном пункте они проходят первые этапы на пути к службе по контракту. Сначала подают документы для заведения личного дела. Процедур для заключения контракта много, но без них никуда. Кандидаты относятся с пониманием и следуют первому правилу службы – ждать, когда нужно, и действовать, когда позовут.

Служба по контракту – это не просто работа, это выбор, говорят кандидаты. И многим он дался непросто. Некоторых не хотят отпускать родственники, другие сомневаются, подойдут ли по состоянию здоровья. Разобраться помогают опытные инструкторы. Если с документами все в порядке, кандидат отправляется на медосмотр. На нем сразу расставят все точки над i - годен для службы в армии или останешься на гражданке.

Медкомиссию военные медики называют не просто проверкой состояния здоровья, а зеркалом. Сотрудники рассказывают, встречаются парадоксы: телом кандидат силен, а духом боевых действий не выдержит. И, наоборот, приходят умудренные опытом ветераны, готовые одной лишь силой характера сразить неприятеля.

Готовые отправиться защищать Родину на СВО могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. Правительство Москвы при заключении контракта не менее, чем на год, заплатит 1 миллион 900 тысяч. Федеральная выплата - еще 400 тысяч. Ежемесячно военнослужащий будет получать от 210 тысяч рублей в зависимости от звания. К этим деньгам добавляется еще 50 тысяч в месяц от московских властей. Кроме того, российских военных постоянно премируют за взятие рубежей и успешное проведение боевых операций. Таким образом, каждый контрактник за первый год службы может получить более 5 миллионов рублей.