Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на турецком курорте

Накануне, 21 января, в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции разгорелся сильный пожар. По предварительным данным, возгорание возникло около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания. Жертвами трагедии стало 76 человек.

Сегодня, 22 января, в Турции день траура. Президент Реджеп Тайип Эрдоган приехал в провинцию Болу и посетил похороны восьми человек из одной семьи, которые не смогли выбраться из сгоревшего отеля. Турецкий лидер не сдержал эмоций и расплакался, передает НСН.

Ранее президент пообещал, что все причастные к произошедшему пожару понесут ответственность. Кроме того, президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим происшествием.