В Минобороны Британии выступили против помощи Трампа решить конфликт на Украине

Высокопоставленные британские офицеры без энтузиазма отнеслись к желанию президента США Дональда Трампа решить конфликт на Украине с кратчайшие сроки. По их мнению, это даст России возможность нарастить военную мощь.

"Высокопоставленные офицеры в министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту", - приводит слова своего источника The Times.

А британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс и вовсе считает, что в другой раз Россия добьется большего успеха. При этом союзники по НАТО с тревогой считают, что Киев находится в слабой позиции для начала переговоров, что в итоге поставит его в невыгодное положение и приведет к потере территорий.

Ранее Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу за 100 дней урегулировать конфликт на Украине. Предполагается, что президент США будет лично контролировать ход переговоров, поскольку Кит Келлог — несамостоятельная фигура и полностью зависит от мнения своего босса. Более того, Трамп вряд ли допустит его до реальных переговоров.