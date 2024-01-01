Путин поручил проиндексировать пенсии, соцвыплаты и пособия на 9,5%

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он выступил с предложением увеличить пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5%. При этом президент поручил дополнительно проиндексировать военные пенсии по фактической инфляции.

"Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%... Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию... Прошу Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий", - цитирует Путина телеграм-канал Минобороны России.

Кроме того, российский лидер поручил "реализовать это решение, что называется, задним числом" и "сделать соответствующую доплату в феврале".

Напомним, что страховые пенсии всех пенсионеров с 1 января были проиндексированы на 7,3%. Ранее Росстат сообщил, что инфляция по итогам годам составила 9,52%.

До этого глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. При этом он отметил, что уже в декабре 2024 года начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января.