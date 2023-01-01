У Блиновской новый долг - более полумиллиарда рублей

У Елены Блиновской новая беда. Суд обязал ее семью вернуть банку более полумиллиарда рублей, тами образом удовлетворив иск кредиторов. Дело в том, что Блиновская покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 миллионов рублей на 20 с лишним лет. Однако по какой-то причине семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось еще 269 миллионов рублей долга. В итоге сейчас Блиновская должна банку, порядка 569 миллионов рублей, передает SHOT.

Меж тем Федеральная налоговая служба продолжает исполнительное производство о взыскании с Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам. Блогеру вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Блиновская признала вину только по первому пункту. 2 октября 2024 года Блиновская выплатила долг по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

Напомним, Елена Блиновская была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.