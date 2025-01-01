Путин провел первое в 2025 году совещание по экономическим вопросам. Главные тезисы

Это первое совещание по экономическим вопросам в новом году. Предыдущий 2024-й Владимир Путин называет успешным. Благодаря тщательно просчитанным действиям государства ключевые макроиндикаторы находятся в положительной зоне. А дефицит бюджета составил всего 1,7 процента ВВП.

Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик. По оценкам, в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил: в США – 6,2 процента, Франции – 6,2 процента, Италии – 3,8 процента, Японии – 3,7 процента, Германии – 2,2 процента. Добавлю, что такой показатель, наш показатель, соответствует проектировкам, заложенным при формировании бюджета России на предстоящую трехлетку – с 2025 по 2027 годы.

Важно, что ненефтегазовые доходы выросли на 26 процентов. То есть бюджет получил на 800 миллиардов рублей больше запланированного. Да и дополнительные нефтегазовые доходы составили 1 триллион 300 миллиардов.

Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния. Даже при том, что часть его средств была направлена на государственные расходы, на масштабные, системно значимые инвестиционные проекты. Таким образом мы сберегаем потенциал, возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития.

Необходимо, говорит президент, и дальше поддерживать стабильность государственных финансов. Не забывая при этом о главных приоритетах федерального бюджета. Это и укрепление технологического суверенитета, и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. В центре внимания также должно быть развитие собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры. Преодоление негативных демографических тенденций. И, конечно, обеспечение социальной справедливости. С этой целью, говорит Путин, страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы по фактической инфляции.

Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3 процента, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента. Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.

При этом, продолжает глава государства, нужно все-таки выходить на умеренную инфляцию, избегая дисбалансов в экономике. Следить за состоянием спроса и объемами кредитования.

Качество выданных кредитов остается на высоком уровне. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитов компаний, бизнеса, составляет 2,6 процента, а в розничном, то есть гражданам, физлицам, – 3,7 процента. И эти показатели были стабильны в течение всего прошлого года. В свою очередь, банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования развития отечественной экономики.

Владимир Путин подчеркивает: важно предметно работать с каждой отраслью. И для этого, в частности, возобновляется работа Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Во время пандемии коронавируса она принимала своевременные и эффективные решения о поддержке бизнеса. Полученный опыт, несомненно, должен быть использован и теперь.