Киевский режим добивается эскалации конфликта для сохранения потока денег

Россия привержена урегулированию украинского кризиса с помощью устранения его коренных причин. И Запад начинает понимать, что по-другому мира не добиться. Об этом заявил глава нашего МИДа.

Как подчеркнул Сергей Лавров, Москве нужны надежные договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Тему завершения конфликта на Украине продолжает поднимать и президент США. Правда, сроки Дональд Трамп теперь называет куда более скромные. Об одних сутках на достижение мира речь больше не идет.

Репортаж Петра Вершинина.