Мишустин обсудил с Фрадковым работу Промсвязьбанка

Участие Просвязьбанка в крупнейших проектах, направленных на создание технологического и промышленного суверенитета страны, премьер Михаил Мишустин обсудил с главой кредитной организации Петром Фрадковым.

ПСБ занимается сопровождением гособоронзаказов, лизинговыми программами - в том числе по поддержке отечественного авиапрома. Также банк помогает малому и среднему бизнесу льготным финансированием. Еще одно важное направление - туризм. Премьер отметил, что такие проекты способствуют развитию и смежных сфер экономики. Обсудили и работу банка в новых регионах. Там открыто уже около 500 отделений более чем в 140 населенных пунктах.