Мишустин обсудил с Фрадковым работу Промсвязьбанка

Участие Просвязьбанка в крупнейших проектах, направленных на создание технологического и промышленного суверенитета страны, премьер Михаил Мишустин обсудил с главой кредитной организации Петром Фрадковым.
ПСБ занимается сопровождением гособоронзаказов, лизинговыми программами - в том числе по поддержке отечественного авиапрома. Также банк помогает малому и среднему бизнесу льготным финансированием. Еще одно важное направление - туризм. Премьер отметил, что такие проекты способствуют развитию и смежных сфер экономики. Обсудили и работу банка в новых регионах. Там открыто уже около 500 отделений более чем в 140 населенных пунктах.
"Глава государства уделяет особое внимание новым регионам. Это касается не только обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции и членов их семей – соответствующими выплатами, вообще обслуживанием, в том числе гарантиями государства, которые даются. Также это вопросы налаживания мирной жизни в новых регионах, где необходимо обеспечить обслуживание компаний, людей. Важно сделать так, чтобы все банковские продукты, сервисы были доступны и предоставлялись одинаково качественно и профессионально, на высоком уровне от запада до Дальнего Востока нашей страны", - указал Мишустин.