"Я была счастлива": Савичева рассказала о предложении Лепса

Не так давно Юлия Савичева и Григорий Лепс презентовали новую совместную песню, которая называется "Не совпадаем". Отметим, что это не первый опыт дуэта двух, казалось бы, совсем разных артистов. Сама Савичева, наоборот, считает, что у них есть сходство и рассказала о том, как сошлась с одним из самых востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе.

Как рассказала артистка, именно Лепс предложил ей спеть с ним дуэт на его рождественском концерте. В результате публика тепло приняла их совместный трек, да и самому Григорию понравилось, поэтому вскоре артисты решили снова посотрудничать.

"Мне кажется, что у нас на сцене схожая энергетика, эмоциональность - он, как и я, любитель рока. Я была счастлива, когда Григорий предложил мне во второй раз спеть с ним дуэтом. И сама предложила песню. Выбирали из нескольких, но остановились на песне "Не совпадаем", - рассказала певица.

Отметим, что 14 февраля Юлии Савичевой исполнится 38 лет, но кто даст?! Артистка выглядит гораздо моложе благодаря грамотно подобранному образу и субтильной фигуре. При этом сама исполнительница не скрывает, что не очень любит спортзал, зато любит танцевать, это ей и помогает сохранять форму. Кстати, мало кто знает, что еще в юном возрасте она была чемпионкой Москвы по бальным танцам, передает Teleprogramma.pro.

Юлия Савичева отдала бальным танцам восемь лет своей жизни. Однако, по признанию артистки, в то время у нее постоянно возникали проблемы: то с партнерами, то с деньгами, ведь не секрет, что бальные танцы - дорогой вид спорта. Дошло до того, что короткое время она работала преподавателем у совсем маленьких детей.