Трамп угрожает России новыми санкциями, если та не завершит СВО

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине. По его словам, в противном случае будут введены новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. При этом Трамп уточнил, что украинский конфликт может завершиться "легким или сложным путем", но легкий считает предпочтительным, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задание за 100 дней урегулировать конфликт на Украине. Предполагается, что президент США будет лично контролировать ход переговоров, поскольку Кит Келлог — несамостоятельная фигура и полностью зависит от мнения своего босса. Более того, Трамп вряд ли допустит его до реальных переговоров.

Напомним, что 20 января состоялась инаугурация нового президента США. Республиканец Дональд Трамп снова стал лидером страны, обойдя на выборах представительницу демократов Камалу Харрис. Торжественная церемония состоялась в здании Капитолия.