Кейт Миддлтон мотается по стране в поисках новой школы для сына

На днях Кейт Миддлтон посетила госпиталь, в котором проходила лечение от рака. Затем она выступила с сообщением, что ей удалось победить смертельно опасный недуг - принцесса Уэльская находится с ремиссии. Однако, подчеркнула Кэтрин, это не значит, что она не продолжит тщательно следить за состоянием своего здоровья.

А теперь стало известно, что супруга принца Уильяма, хоть и недавно окончила курс химиотерапии, самостоятельно мотается по стране в поисках новой школы для своего старшего сына Джорджа. Дело в том, что в настоящее время 11-летний наследник Кэтрин и Уильяма учится в школе Ламбрук в Беркшире, которая обучает детей до восьмого класса. Когда ему исполнится 13 лет, Джордж должен будет сменить учебное заведение. Ранее предполагалось, что он продолжит обучение в Итонском колледже, в котором учились принцы Уильям и Гарри, а также многие знаменитости и политики. Однако Кэтрин хочет, чтобы все трое ее детей учились в одной школе, соответственно Итон отпадает, ведь это заведение только для мальчиков, сообщает Tatler.

В итоге Кейт и Уильям рассматривают три варианта: Marlborough College, где училась сама Кейт, а также Highgate School в Лондоне и University College School.

Напомним, у Кэтрин и Уильяма, помимо сына Джорджа, есть еще дочь Шарлотта и сын Луи. Последний является любимцем публики из-за того, что на всех официальных мероприятиях строит различные забавные рожицы.