Роман Эндрю Гарфилда и Деми Мур раскритиковали в пух и прах

Вот уже несколько дней в Сети ходят слухи, будто у голливудских звезд Деми Мур и Эндрю Гарфилда романтические отношения. Поводом для разговоров послужило видео, на котором запечатлены актеры. При этом Гарфилд держит Мур за руки и, пристально глядя ей в глаза, что-то говорит ей. Кроме того, появилась информация, будто артисты кокетничали друг с другом в зрительном зале премии "Золотой глобус". Еще интересно, что именно Эндрю вручал Деми вожделенную награду.

Несмотря на то, что сами актеры никак не комментируют слухи о своих отношениях, многие пользователи Сети крайне негативно отнеслись к их вероятному роману. И дело не только в том, что Мур на 21 год старше Гарфилда. По мнению комментаторов, рядом с молодым мужчиной женщина старше, пусть и очень ухоженная, все равно будет выглядеть старухой. Кроме того, они уверены, что Гарфилду следует строить отношения с ровесницами. Некоторые считают, что слухи о романе актеров - пиар, но "не очень красивый".

Отметим, что Деми Мур предпочитает держать в секрете детали своей личной жизни. После развода с актером Эштоном Катчером, который случился много лет назад, голливудская дива не распространяется о том, с кем встречается (и встречается ли).