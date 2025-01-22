Слуцкий ответил на слова Трампа: "Россия не собирается жертвовать своими национальными интересами"

Дональд Трамп, едва став новым президентом США, призвал Россию побыстрее завершить СВО, в противном случае пригрозив новыми санкциями. При этом новоиспеченный американский лидер заявил, что не хочет "делать больно" России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова Дональда Трампа. Он высказал мнение, что Россия не пойдет на поводу у других, а будет придерживаться своих целей.

"Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы - за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким", - заявил Слуцкий.

При этом он отметил, что Дональд Трамп пока только говорит, но не предлагает никаких конкретных действий по урегулированию конфликта с Украиной, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задание за 100 дней урегулировать конфликт на Украине. Предполагается, что президент США будет лично контролировать ход переговоров, поскольку Кит Келлог — несамостоятельная фигура и полностью зависит от мнения своего босса. Более того, Трамп вряд ли допустит его до реальных переговоров.