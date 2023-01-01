Актер Александр Петров вывел в свет беременную жену

Сегодня, 22 января, в Москве состоялась премьера фильма "Василий" режиссера Александра Андрющенко. Посмотреть новинку пришло немало представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, по красной дорожке прошлись певцы Алсу и Анатолий Цой, актеры Леонид Ярмольник, Денис Шведов с супругой, Анна Цукнанова-Котт, Виктория Исакова, писатель Александр Цыпкин и многие другие.

Однако особое внимание СМИ привлекли актер Александр Петров с женой Викторией. Это первый выход пары после того, как стало известно, что в Александр и Виктория станут родителями. Для появления на публике супруга артиста выбрала черно-белое платье в пол. Наряд хоть и был призван скрыть изменившуюся фигуру Виктории, однако не оставлял сомнений, что совсем скоро жена подрит Александру Петрову первенца.

В Сети комментаторы говорят, что Виктория заметно располнела, однако, по их мнению, выглядит она совершенно очаровательно и буквально светится от счастья.

Напомним, Александр и Виктория оформили отношения осенью 2023 года, причем для доброй половины шоу-бизнеса новость стала сенсацией, ведь Петров долгое время встречался с актрисой Стасей Милославской, и общественность была уверена, что актер женится на ней. Однако его избранницей стала совсем другая женщина. Сам Александр Петров впоследствии объяснял, что с первого взгляда влюбился в Викторию.