Вера Брежнева показала кольцо на "том самом" пальце

После развода с композитором, продюсером Константином Меладзе певица Вера Брежнева предпочитает не афишировать детали своей личной жизни. Тем не менее, певица приоткрыла завесу тайны. В недавнем интервью артистка призналась, что встретила новую любовь, хотя думала, что в ее возрасте это уже вряд ли возможно.

"Когда разводилась, то я думала, что всё, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений", - признавалась Вера.

Певица сообщила, что очень счастлива, но о свадьбе даже не думает. По ее мнению, торопиться ставить штамп в паспорте не следует.

Меж тем на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Вера Брежнева опубликовала свежее видео, на котором запечатлела себя с кольцом на "том самом" пальце. Однако говорить о том, что оно обручальное или помолвочное, вряд ли имеет смысл, потому что в пару к нему она надела второе украшение на мизинец.

Вера Брежнева была официально дважды замужем. Пойдет ли певица в третий раз под венец, неизвестно, однако в Сети многие пользователи считают, что это возможно, стоит ей только найти подходящую партию.