Американский подкастер Лекс Фридман заявил, что хочет приехать в РФ и взять интервью у Владимира Путина

Американский подкастер Лекс Фридман хочет приехать в РФ и взять интервью у Владимира Путина. Об этом блогер заявил в среду, 22 января, на подкасте.

Получил ли он согласие Кремля на проведение интервью с Путиным, блогер не уточнил.

Ранее Фридман раскритиковал Зеленского за грубость в адрес Путина. По его словам, во время интервью у Зеленского были все шансы продемонстрировать готовность к переговорам, но он ими не воспользовался. Вместо этого "говорил очень грубо по отношению к российскому президенту".