Из-за Байдена в США попали 21 миллион мигрантов, большая часть из которых являются преступниками.
Об этом в четверг, 23 января, заявил Дональд Трамп на его первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News. Другие заявления:
- Перед уходом с первого президентского срока Трамп отказался от возможности помиловать себя и сторонников, которую предлагал ему Байден;
- Тысячи террористов и десятки тысяч убийц были выпущены из тюрем и свободно разгуливают по стране;
- У Байдена были очень плохие советники, консультировавшие его по вопросам Украины, Израиля и вывода войск из Афганистана.