Из-за Байдена в США попали 21 миллион мигрантов, большая часть из которых являются преступниками.

Об этом в четверг, 23 января, заявил Дональд Трамп на его первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News. Другие заявления:

- Перед уходом с первого президентского срока Трамп отказался от возможности помиловать себя и сторонников, которую предлагал ему Байден;

- Тысячи террористов и десятки тысяч убийц были выпущены из тюрем и свободно разгуливают по стране;

- У Байдена были очень плохие советники, консультировавшие его по вопросам Украины, Израиля и вывода войск из Афганистана.