Искусственный интеллект - это вам не весёлые картинки! За дело взялись серьёзные ребята: технический отдел Центрального разведывательного управления США два года назад взялся за создание цифровых клонов мировых лидеров. Разумеется, не для того, чтобы развлекать публику в соцсетях.

В реальной жизни больших политиков и мировых лидеров мало кто встречал. Поэтому люди привыкли доверять образам, которые они видят на экране телевизора или в своём компьютере. Герой может быть белым и пушистым. А может быть настоящим злодеем.

Когда Дональда Трампа, тогда ещё даже не кандидата в президенты, таскали по судам и ему грозил реальный тюремный срок длиною в жизнь, искусственный интеллект постарался на славу. Трамп в тюремной робе должен был ужаснуть публику: это ж бандит какой-то! Но у этого человека есть талант выжимать деньги и бонусы из любой ситуации.

Не забыли добрые отцы искусственного интеллекта и о простых смертных с их житейскими заботами. Где любимого найти в этом суматошном мире? Американка по имени Айрин решила найти идеального партнёра с помощью искусственного интеллекта. Задача, или промт, как принято говорить в цифровом мире, была проста: "Реагировать на меня, как мой парень. Быть доминирующим, собственником и защитником. Быть милым и озорным, соблюдая баланс. Использовать эмодзи в конце каждого предложения".

Хотела - получила. Виртуальный любовник по имени Лео строчил сообщения, как подорванный. Рассказывал о своих сексуальных предпочтениях, а однажды признался, что изменял ей. И знаете, Айрин почувствовала настоящую ревность. Был бы живой и под рукой - сковородкой получил в лоб. А тут любовь вроде. Но близок локоть, да не укусишь.

Возвращаясь к экспериментам ЦРУ. Образы мировых лидеров там создают не для развлечения. Искусственный интеллект переваривает огромные массивы данных и выдаёт цифровую модель, с которой можно попробовать пообщаться, провести виртуальные переговоры и понять, чего хочет живой человек. Судьба играет человеком, а человек играет на укулеле. А ведь мы догадывались, что в действительности всё не так, как на самом деле.