Синоптик Вильфанд раскрыл причину аномального потепления

В чём причины серии зимних потеплений? Стоит ли нам ждать морозов в феврале? Как скажется малоснежная зима на урожае озимых? И не пора ли на фоне глобального потепления пересмотреть то, что принято считать климатической нормой?

Капризы погоды в нашей стране в беседе с ведущим Алексеем Фроловым в программе "События. 25-й час" прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Причина аномальной теплой зимы в том, что в этом году невероятно активно атакует территорию нашей страны атлантический воздух. И воздух добирается даже до Тихого океана. Февраль ожидается теплый – среднемесячная температура выше нормы", - отметил он.

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