Российские военные успешно продвигаются вглубь обороны противника на стратегически важных участках фронта. Наносят поражение передовым формированиям неонацистов. За сутки ВСУ потеряли более 1140 военнослужащих.

Огневую поддержку штурмовым группам обеспечивают расчеты ударных беспилотников. На Кураховском направлении точным попаданием в цель уничтожено скопление бронетехники и живой силы ВСУ.

В Херсонской области по вражеским позициям на правом берегу Днепра ударили артиллеристы. Несколькими выстрелами экипаж 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" поразил минометный расчет неприятеля.

Небо - под контролем бойцов противовоздушной обороны. Экипажи ЗРК "Бук" несут круглосуточное дежурство в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, моментально выявляя и уничтожая вражеские цели.

А это уже Курское приграничье. Минобороны опубликовало кадры с трофеями, захваченными в бою за село Русское Поречное. Это ручные гранаты, произведённые в США, Германии и Бельгии. А также два американских пулемёта M 240, шведский одноразовый гранатомёт АТ-4 и украинский аналог американского автоматического гранатомёта МК-19 с боеприпасами. Именно сюда - в Курскую область - неонацисты бросили свои передовые силы и вооружение, но вынуждены отступать, не выдерживая натиска наших военных.