Представлены новые герои спецоперации

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Ильфат Гарипов во время дежурства обнаружил диверсионную группу боевиков и открыл по ним огонь. Всего за нескольких минут неонацисты понесли большие потери. Оставшиеся бежали, бросив раненых. Мужественные и решительные действия Ильфата Гарипова не допустили проникновения диверсантов в район обороны российских войск.

Рядовой Иван Котягов в составе автомобильный колонны доставлял боеприпасы нашим штурмовикам на передовую и попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ. Умело маневрируя на участке местности машиной, проявляя мужество и героизм, смог вывести грузовик из-под огня. И своевременно доставить боеприпасы нашим военнослужащим.