В Калифорнии разрастаются природные пожары

В Калифорнии лесные пожары стремительно захватывают новые территории. Очередной очаг возгорания пытаются потушить в горах к северу от Лос-Анджелеса.

Деревья и кустарники вспыхнули от сухой грозы. За пару часов сильный ветер разнёс пламя по району озера Кастейк, горит свыше трёх тысяч гектаров. Высоко в небо поднимаются столбы дыма. Чтобы сдержать огонь, привлекли авиацию.

Пожар угрожает густонаселённым районам - власти объявили обязательную эвакуацию почти для 20 тысяч жителей. С начала января размер территории, выжженной природными пожарами, практически сравнялся по площади со столицей страны. По последним данным, из-за разгула стихии погибли 28 человек.