Силы ПВО сбили за ночь четыре беспилотника ВСУ над российским регионом

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Как сообщили в Минобороны России, ПВО сбила за ночь четыре беспилотника ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что цели были обнаружены над территорией Белгородской области. Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинские дроны атаковали два населенных пункта в регионе вечером 22 января. В селе Черемошное пробита кровля, повреждены окна и входная дверь в частном домовладении. А Новостроевку-Первую атаковали два FPV-дрона, в результате выбиты окна и поврежден забор. Пострадавших нет.