ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки

Российские войска улучшили тактическое положение в Изюмском районе Харьковской области. Украинские подразделения зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт пояснил, что подразделения ВС России продвинулись по направлению Богуславки. В результате украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении.

Тем временем под Волчанском в Харьковской области российские силы предотвратили попытки ВСУ прорваться через российские рубежи. ВС России развивают успех на сватовско-кременском участке фронта, приводит комментарий эксперта РИА Новости.