Насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (украинское название – Покровск) начал киевский режим. Эти занимается спецподразделение украинской полиции "Белый ангел".

Как сообщили в силовых структурах со ссылкой на данные разведки, до недавнего времени семьи с детьми в Красноармейске принуждали к выезду. Теперь же процедура носит характер похищения детей: полиция заходит в дома, насильно выводит детей без родителей и увозит. Дальнейшая судьба ребят неизвестна, передает ТАСС.

Тем временем стало известно, что российские подразделения ведут бои на юго-западной окраине Красноармейска. В силовых ведомствах уточнили, что речь идет о поселке Зверево в черте города.