Мощные взрывы этой ночью прогремели в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены объекты военно-промышленного комплекса в Киевской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях. Громкие детонации и во временно оккупированном неонацистами Запорожье. По предварительной информации, ликвидирована крупная подстанция, которую использовали заводы ВСУ. Как неоднократно отмечали в Минобороны, уничтожение военных объектов Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. Сокрушительные удары наносят и наши артиллеристы в зоне СВО. Под прикрытием гаубиц продвигаются штурмовые группы в пригородах Красноармейска. Ситуация для ВСУ критическая.

Передний край в 5 километрах от Красноармейска. Российские штурмовики осматривают захваченные блиндажи. Едва ли не в каждом – десятки убитых националистов. Такие потери говорят только об одном – никакие резервы, срочно переброшенные с других фронтов, уже не помогут ВСУ удержать город.

Это понимают и украинские генералы. Поэтому и отдали приказ перед отходом из города уничтожить все угольные терриконы. Сожгли "Белецкую" шахту. Еще одну - в поселке Родинское - разграбили мародеры. Причем, не гражданские, а военные. ВСУ даже сформировали в Красноармейске специальные отряды, задача которых утащить все, что возможно. А что невозможно – разгромить или сломать.

Эти кадры сделали сами горняки, которые остаются в городе. Местные жители говорят - это уже не просто мародерство, а настоящий вандализм. Ладно бы, если националисты расхищали горнодобывающее оборудование. Но вот зачем-то разбили еще и доску почета с фотографиями своих же сограждан – украинцев.

Кстати, накануне из города уехало все командование ВСУ и спецслужбы. Это еще один сигнал – морально киевские генералы уже сдали Красноармейск.

В Великой Новоселке за каждым шагом боевиков наблюдают операторы беспилотников. Не исключено, к концу января город будет освобожден. И это не пустой оптимизм, а набор фактов. Всего за сутки штурмовикам удалось прорваться в центр. И не просто там закрепиться, а выдавить и полностью заблокировать националистов в южной и северной частях города. Выхода из этих районов нет. Если только с поднятыми руками. Строго говоря, ВСУ кое-как удерживают клочок 3 на 2 километра. И этот прямоугольник непрерывно забрасывают снарядами российские батареи.

В всего за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли почти 400 человек. На захваченных позициях штурмовики собрали коллекцию трофеев. Натовские гранатометы, огнеметы, патроны и пулеметы. Но что основательно испортит настроению Киеву - так это последние новости с передовой. Сегодня российские бойцы зашли в деревню Гуево. Ее освобождение идет полным ходом. От Гуево до Сумской области – меньше 2 километров. А самое тревожное для бандеровцев в том, что первые разведгруппы российских подразделений уже просочились и на сопредельную территорию. Это значит - при отступлении боевиков ждет не один десяток засад и ловушек.