Провал киевского режима обойдется НАТО и Западу в целом в триллионы долларов вместо миллиардов, которые блок требует от стран-участниц сейчас. Об этом на полях экономического форума в Давосе заявил генсек Cевероатлантического альянса Марк Рютте. О необходимости поднять планку взносов для членов НАТО с нынешних 2 процентов ВВП до 5 неоднократно говорил и Дональд Трамп. Президент США напомнил об этом сразу после возвращения в Белый дом, пригрозив в противном случае выходом Вашингтона из организации.

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