Арестованный боевик рассказал о планах вооруженного вторжения в Белоруссию

Спецслужбы Украины, Польши и Литвы разработали план вооружённого вторжения в Белоруссию. Об этом республиканским СМИ заявил участник террористического формирования, которое воюет на стороне ВСУ.

Арестованный боевик - член так называемой организации "Полк Калиновского"* - рассказал о секретном документе западных разведывательных ведомств. Они готовят подразделения наёмников для захвата части территории Белоруссии.

Основной целью выбрали город Малорита в Брестской области. Согласно плану, границу должны пересечь три диверсионные группы с тяжёлой техникой. Некоторым наёмникам планируют выдать милицейскую форму для маскировки и обмана правоохранителей.

По словам арестованного боевика, комплекты одежды уже лежат на складах. После захвата территорий вооружённые формирования должны обратиться за поддержкой к странам Европы и Украине. Масштабную провокацию западные спецслужбы готовят на фоне президентских выборов в Белоруссии. Уже идёт досрочное голосование. Основной день - воскресенье.

*организация признана в Беларуси террористическим формированием