Экстренное заседание Совета безопасности Словакии началось в Братиславе около получаса назад. Тема серьезная - иностранные силы готовят в стране "цветную революцию". Информацию получила разведка. В республику уже прибыли "специалисты" с богатым опытом организации госпереворотов, которые "обкатали" на Украине и в Грузии. "Спусковым крючком" станут спровоцированные оппозицией протесты, столкновения демонстрантов с полицией, захват правительственных зданий. В общем, всё как всегда.

"План рассчитан на то, чтобы уже в ближайшие дни отстранить от власти демократически избранное правительство. Мы уважаем право граждан на мирные собрания, но государство не может мириться с нарушением закона. Совет безопасности примет превентивные меры для предотвращения эскалации. Очевидно, оппозиция не желает вступать в честную политическую борьбу", - сказал Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Прозападные силы уже активно раскачивают ситуацию. Оппозиция повторно внесла предложение о вынесении вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Первое заседание по этому вопросу должно было пройти во вторник, но противники премьера сами же отозвали свое заявление. Видимо, поняли, что голосование будет не в их пользу.

Вот кадры встречи лидера словацких оппозиционеров с Владимиром Зеленским. И это после того, как тот отказался от транзита российского газа и поставил под угрозу энергобезопасность ряда европейских стран, в том числе Словакии. Фицо, который выступает за сотрудничество с Москвой, обвиняют в пророссийском курсе. За такие призывы - и вообще здравый смысл - в Европе не похвалят. Вот и венгерский премьер Виктор Орбан - в опале. Он снова пригрозил наложить вето на продление ограничений против Москвы и предлагает думать об интересах Европы, а не заокеанского "большого брата".

"Положили ли санкции конец конфликту на Украине? Нет. Нанесли ли ущерб российской экономике? Нет. Удалось ли Европе заменить российские энергоресурсы другими доступными? Нет. Санкции, разработанные бюрократами в Брюсселе, достигли лишь одной цели - разрушили конкурентоспособность европейской экономики", - отметил Виктор Орбан.

В ближайшие дни в Брюсселе пройдёт серия переговоров на эту тему. Первое заседание состоится уже завтра. По странному совпадению, кресло под Орбаном тоже качается. В Евросоюзе не любят инакомыслия. И уже обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. Впрочем, несогласных в Европе всё больше. И заглушить голос каждого не так-то просто.