Во Владивостоке продлили запрет выхода на лед до конца зимы

Тщетные попытки спасти тонущую машину, конечно, ни к чему не приводят. Автомобиль на глазах владельцев уходит на дно. И это не единичный случай. Чужой печальный пример на желающих прокатиться по замершему морю уроком не служит. И регулярно водители публикуют в социальных сетях видео с тонущими авто и просят друг друга о помощи.

Большинство из них — рыбаки. Любители отъезжать подальше от берега - туда, где совсем не факт, но, возможно, клюет. Чтобы зацепить на крючок навагу, они и машиной готовы пожертвовать, и собственной жизнью рискнуть.

Другие, уверены, что с ними никогда не произойдет того, что с теми рыбаками из интернета. Ведь они якобы точно знают, где лучше проехать. Но любители подледного лова могут не только без рыбы и имущества остаться, но и получить приличный штраф. Выход и выезд на лед запрещены местным законодательством.

"Мы традиционно говорим, что сумма штрафа не играет роли, здесь цена нарушения - это жизнь! Но при всем при этом сумма штрафа за выход в неположенном месте на лед до 500 рублей, за выезд на лед от 3 до 50 тысяч рублей", - рассказал Дмитрий Свитайло, заместитель главы администрации Владивостока.

Нарушителей вычисляют и во время рейдов на судне с воздушной подушкой, и с воздуха. Храбрости выехать на непрочный лед рыбакам хватает, а вот отвечать за это по закону — уже не всем. Как только видят пролетающий квадрокоптер, спешно закрывают номера своих машин. Но фотографии уже сделаны, протоколы составлены.

Выезжать на лед во Владивостоке запрещено всегда. Вне зависимости от температуры воздуха и толщины ледового покрова. Но в этом году опасно даже просто пешком ходить по замерзшему морю. Поэтому запрет выхода на лед опять продлили. Он действует практически до конца зимы, до 27 февраля.

Причина таких строгих запретов — теплая зима. Без крепких морозов море просто не замерзло на большей территории Амурского и Уссурийского заливов.

И серьезных похолоданий этой зимой синоптики уже не прогнозируют. Ночные температуры во Владивостоке будут достигать всего минус десять градусов. Этого недостаточно для того, чтобы акватории хорошо промерзли. Поэтому надеяться на снятие запрета выхода на лед рыбакам уже не стоит.