Редкий выброс черной плазмы на Солнце попал на видео

Завораживающие кадры редкого природного явления от российских астрофизиков. Специалисты Института космических исследований РАН зафиксировали момент выброса облака солнечной плазмы необычного черного цвета.

Темный протуберанец отчетливо виден на фоне яркого диска светила. Спустя некоторое время облако рассеивается. По словам ученых, выброс продолжался в течение трех часов. Специалисты поясняют: черный цвет плазмы обусловлен большим количеством так называемого нейтрального водорода, который почти полностью поглощает падающее на него коротковолновое излучение Солнца.

Впрочем, поводов для беспокойства исследователи не видят: подобные выбросы не обладают большой энергией и практически не оказывают влияния на геомагнитную обстановку.