Госслужащих США обязали доносить на продвигающих политику "инклюзивности" коллег

Федеральных служащих США обязали доносить на коллег. Госслужащие должны сообщать о сотрудниках, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности. Предполагается, что некоторых могла не заметить новая администрация, сообщила телекомпания NBC.

Как стало известно, сотрудникам дается 10 дней на то, чтобы сообщить, если работа их коллег связана с продвижением политики разнообразия. В разосланном госслужащим предупреждении сказано, что в противном случае они могут столкнуться с неблагоприятными последствиями.

Новые американские власти заявили, что им известно о попытках некоторых сотрудников правительства замаскировать программы "инклюзивности", используя неточные формулировки. Сотрудникам предписано уведомить кадровое управление американского правительства, если им известно о таких случаях. Подчеркивается, что своевременная передача этой информации не повлечет за собой никаких негативных последствий. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тысячи человек, которые были назначены при предыдущей администрации.