"Мир через силу": Трамп начал переговоры по Украине с угроз Путину

Дональд Трамп усилил критику в адрес Владимира Путина, чтобы заставить президента России сесть за стол переговоров по Украине. К такому выводу пришла американская газета The Hill.

Издание отмечает, что уже через 48 часов после возвращения в Белый дом Трамп обвинил Путина в разрушении своей страны и пригрозил новыми санкциями, если он не пойдет на сделку и не завершит спецоперацию.

Сразу же президент США смягчил риторику, заявив, что любит русский народ и у него хорошие отношения с Путиным. Все это, по мнению газеты, является попыткой продемонстрировать политику "мира через силу".

"Эти заявления — первый залп в попытках Трампа показать, что его политика "мира через силу" может положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе почти за столетие", — пишет The Hill.

Накануне Дональд Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. Это необходимо сделать сейчас, поскольку дальше будет только хуже, пугает президент США. Если Москва не пойдет на сделку, Трамп пригрозил задушить Россию новыми санкциями и пошлинами.