Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута

Из потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" откачали более половины объёма мазута. Почти два из четырёх резервуаров опустошены. Транспортируют нефтепродукты с помощью битумовозов, рейсы совершают каждые три часа. Как сообщил Минтранс, завершить работы планируют до конца месяца.

Спасатели продолжают очищать от мазута труднодоступные участки берега в районе мыса Панагия, куда можно попасть только со стороны моря. Ежедневно туда приплывают на лёгких катерах сотрудники аэромобильной группировки МЧС. С помощью лопат и мешков собирают разлившееся топливо и отвозят на утилизацию. А загрязнённые камни и скалы обрабатывают биосорбентом.

А на пляжах Анапы проводят финальную очистку. Техника в несколько этапов просеивает верхний слой песка, при этом крупные фрагменты мусора и мазута задерживаются в специальной ёмкости.

Нефтепродукты доставляют на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. Там его просеивают с помощью специального оборудования - уже обработали более четырёх тысяч тонн - и затем отправляют на сертифицированные предприятия по утилизации. Сегодня оттуда начали вывозить первую партию. Сначала грузят грунт и мешки, с максимальной концентрацией мазута - те, что собрали в первые дни ликвидации ЧС.