В США напомнили Трампу об отсутствии рычагов влияния на Путина

Несмотря на ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина, американский лидер Дональд Трамп не имеет рычагов влияния на Россию. Нет у Трампа и инструментов влияния на Украину, считают аналитики издания The Hill.

Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России – а потому, якобы, оказывает ей "услугу". Он призвал Москву завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив, в противном случае, введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

Издание отмечает, что Трамп добился некоторых дипломатических успехов на Ближнем Востоке. Он направил своего специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с заданием оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня в обмен на освобождение заложников ХАМАС. В то же время, президент США признал, что урегулирование конфликта на Украине - более сложная задача. На требования Трампа отреагировали в Москве. В Госдуме заявили, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.