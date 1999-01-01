Художественным руководителем театра "Ленком" назначен Владимир Панков

В "Ленкоме" появился новый художественный руководитель. Им стал заслуженный работник искусств Владимир Панков.

Марк Варшавер займет должность президента театра. Ранее он был директором "Ленкома".

Пост художественного руководителя театра был вакантным после смерти Марка Захарова в 2019 году. Вопросы управления "Ленкомом" решал Марк Варшавер.

Владимир Панков в 1999 году окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС). В настоящее время он является художественным руководителем театра "Центр драматургии и режиссуры".