Российских школьников научат любить Родину песнями Газманова и SHAMAN'a

Российские школьники начнут изучать патриотические песни современных авторов, в том числе Олега Газманова и Ярослава Дронова (Shaman). Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, инициатива касается школьников 1-8 классов. Рабочий вариант песенника составят к середине февраля. Затем его вынесут на обсуждение профессионального сообщества.

В рабочую группу по изменению школьной программы по музыке вошли методисты, авторы учебников и музыканты, сообщил Колунов. Он добавил, что внести песни современных авторов в программу попросили сами школьники, а также матери и жены участников СВО.

По мнению Колунова, изучение патриотических песен будет прививать любовь к Родине. Его слова приводит РИА Новости.